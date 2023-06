Athletico-PR demite o treinador Paulo Turra após saída de Felipão para o Galo

A saída do então diretor-técnico Luiz Felipe Scolari, que aceitou aceitou a proposta do Atlético-MG para retornar ao cargo de treinador, balançou os bastidores do Athletico-PR. Horas depois de o dirigente comunicar sua saída do clube paranaense, a diretoria do Furacão optou por demitir o técnico Paulo Turra.

De acordo com informações do site "ge", Turra foi convidado a fazer parte da comissão técnica de Felipão no Galo, mas decidiu permanecer no Athletico, até que Alexandre Mattos, diretor-executivo, comunicou a demissão por telefone.

Paulo Turra foi "apadrinhado" por Felipão, que o indicou ao cargo de técnico após anunciar aposentadoria. O presidente Mario Celso Petraglia, então, aceitou o conselho e efetivou o auxiliar técnico, que trabalhava com o pentacampeão do mundo desde 2017.

O profissional deixa o CT do Caju com 25 vitórias, quatro empates e sete derrotas em 36 jogos.