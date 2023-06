GP do Canadá: treino livre 1 é adiado por falhas técnicas

O primeiro treino livre da etapa do Canadá foi adiado e frustrou os fãs. Falhas técnicas nas câmeras internas do circuito Gilles Villeneuve forçaram a paralisação do evento por cerca de 50 minutos e, posteriormente, o adiamento. O problema foi detectado logo após a bandeira vermelha acionada por Pierre Gasly, da Alpine, com apenas três minutos de prova.

Valtteri Bottas registrou a melhor volta com a marca de 1m18s728. Somente 12 dos 17 pilotos que estavam na pista conseguiram anotar tempo. Pierre Gasly teve uma falha mecânica e ficou parado na curva 8, causando a bandeira vermelha com apenas três minutos de prova. O francês alegou ter perdido o semieixo e as marchas do seu carro.

A direção da prova, primeiramente, acionou uma bandeira amarela, mas mudou para a vermelha após o piloto relatar que não conseguia ligar o carro. Logo após isso, os comissários perderam o acesso das câmeras e isso impediu a retomada da sessão por questões de segurança. A atividade ficou paralisada por 50 minutos e o problema não foi resolvido.

O principal motivo para a falha interna foi a queda de energia na região do circuito Gilles Villeneuve, pouco antes do início do treino livre 1. A atividade foi adiada para o fim da tarde e começará 30 minutos antes do treino livre 1, que terá os 60 minutos mantidos. A segunda sessão de atividades no Canadá terá 90 minutos de duração e começará a partir das 17h30 (de Brasília).