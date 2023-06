Após Bellingham, Real Madrid abre negociações por outro destaque do Dortmund

Após realizar a segunda transferência mais cara de sua história ao contratar Jude Bellingham , o Real Madrid abriu negociações pela contratação de Karim Adeyemi, também do Borussia Dortmund. Segundo o jornal alemão "Bild", nesta sexta-feira (16), o clube espanhol pretende chegar a um acordo pelo atacante de 21 anos nas próximas semanas.

Karim Adeyemi está na mira do Real Madrid Foto: Reprodução/Twitter

Adeyemi seria um possível substituto para Karim Benzema, que deixou o Real para atuar pelo Al-Ittihad , da Arábia Saudita. Além disso, o clube merengue, que quer adicionar velocidade ao seu ataque, vê o jovem como peça ideal, já que bateu o recorde da Bundesliga com um pique de quase 37 km/h.

O Borussia ficou surpreso com o interesse do Real e, de acordo com o diretor esportivo Sebastian Kehl, o clube só consideraria vender o atacante por uma proposta a partir de 80 milhões de euros (R$ 421 milhões). Apesar de ser um dos principais jogadores do clube alemão, Adeyemi não tem multa rescisória em seu contrato.

Enquanto isso, o Real Madrid busca por reposições em seu ataque. Além de perder Benzema, o clube espanhol também viu as saídas de Asensio, Mariano Díaz e Hazard nesta janela de transferências.