Danilo comenta sobre prisão de Daniel Alves por estupro: 'É um assunto delicado'

Espanha - Após quase cinco meses da prisão de Daniel Alves, acusado de estupro em uma boate em Barcelona, o lateral-direito Danilo se pronunciou sobre o tema. Em entrevista coletiva dada nesta sexta-feira (16), o jogador da Juventus afirmou que é um assunto delicado e deixou o caso nas mãos da justiça.

"Vou falar por mim. É um assunto delicado. Não tenho muito nem como opinar. Penso muito no ser humano, na empatia, no amor entre as pessoas, é uma coisa que guia muito minha vida e minhas decisões. Se é certo ou errado, culpado ou não, não cabe a mim, cabe à Justiça e está sendo feito", afirmou Danilo.

"Só espero que ele esteja bem protegido, tenha paz, a família e os filhos. Infelizmente não é uma coisa que me cabe, desculpa, não tenho muito o que dizer", concluiu.

A manifestação de Danilo é a primeira de um jogador da seleção brasileira sobre o caso de Daniel Alves. O lateral-direito era visto como uma liderança dentro do vestiário do Brasil, e era muito querido pelos jogadores.

Daniel Alves está em prisão provisória desde 20 de janeiro, acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona. A defesa do jogador já emitiu três pedidos para que ele possa esperar seu julgamento em liberdade. Entretanto, todos os recursos foram negados pela Justiça espanhola.