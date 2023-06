Gigante inglês monitora situação de Mbappé e pode fazer oferta para tirá-lo do PSG

O Manchester United acompanha de perto a possível saída de Kylian Mbappé do PSG e pode fazer uma investida em breve para contratar o atacante francês.



Segundo o jornal britânico "Daily Mail", uma troca "histórica" entre Mbappé e Marcus Rashford, dos Red Devils, passou a ser considerada - embora seja "muito improvável".

Rashford ainda não assinou um novo contrato e está na mesma situação que o craque do PSG com um ano restante em seu contrato atual. Entretanto, o United ainda confia que chegará a um acordo com o jogador inglês.

Nesta semana, Mbappé entregou uma carta ao PSG dizendo que não ativará a renovação de contrato além de junho de 2024, término do atual vínculo. A decisão pegou os dirigentes do time francês de surpresa, que agora cogitam negociá-lo nesta janela para não o deixarem sair de graça em um ano.