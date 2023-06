Federação de futebol dos Estados Unidos acerta retorno de treinador acusado de violência doméstica

A federação de futebol dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (16) o retorno de Gregg Berhalter para o cargo de técnico da seleção adulta masculina até a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no próprio país, além de Canadá e México.

Gregg Berhalter comandou os Estados Unidos em 60 jogos (37 vitórias, 12 empates e 11 derrotas) entre 2019 e 2022. Ele não teve o contrato renovado após a queda no Mundial do Catar para a Holanda, na fase oitavas de final, e enfrentou investigações por violência doméstica na década de 1990.

"Quero agradecer à toda federação por terem confiado em mim. Sou agradecido pela oportunidade de construir nossos resultados na última Copa do Mundo e por contribuir para esse tempo animador para o futebol em nosso país", disse o técnico do "Team USA".

Após a Copa, a federação estadunidense abriu investigação independente para apurar acusações feitas pela família do jovem meio-campista Gio Reyna. A mãe do jogador acusou Gregg Berhalter de uma briga física em 1991 com a atual companheira, Rosalind Berhalter, mas o caso não progrediu.