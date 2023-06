Ramon celebra período à frente da Seleção e exalta Vini Jr: 'Referência para todos nós'

O técnico Ramon Menezes não escondeu a felicidade ao falar sobre o período à frente da Seleção. Como a CBF ainda não definiu quem será o novo treinador, ele segue no cargo interinamente. Nesse sentido, Ramon ressaltou que conhece seu papel dentro da entidade, explicou o sentimento de servir ao Brasil e ainda rasgou elogios aos jogadores.

"É motivo de orgulho e satisfação servir à seleção brasileira. Venho aqui para a segunda preparação, já tive com esses atletas no Marrocos (primeira data Fifa do ano). E agora aqui, mais uma vez. Fizemos uma semana muito boa. Como sempre, fui muito bem recebido pelos atletas, vocês viram toda a movimentação, foram cinco sessões de treinamentos", afirmou Ramon.

"O meu relacionamento com os jogadores tem sido ótimo, todo mundo sabe a minha função e meu papel dentro da CBF, pensamento de ajudar. Sempre agradecendo ao presidente pela confiança. O importante é que todos os 23 convocados possam entrar, são jogadores de altíssimo nível, está todo mundo muito preparado e muito motivado", completou.





"Quando a gente fala de jogadores experientes que são as referências, você vê que o Vinícius é uma referência do que é ser brasileiro. É uma referência para todos nós, um grandíssimo jogador, uma pessoa espetacular, que eu tenho a honra e o prazer de poder trabalhar. Ele sempre transmite muita confiança, muita força, muito poder de superação. Serve de exemplo para todos nós", destacou o treinador.

Em tempo: o primeiro compromisso do Brasil nesta data Fifa será já neste sábado, contra Guiné. A partida acontecerá no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, às 16h30 (de Brasília).

"Se trata de uma seleção forte, de uma transição ofensiva muito forte. Vai ser um jogo de primeira bola, de segunda bola. Vai ser um bom jogo", disse Ramon.

Veja mais declarações de Ramon:

Ramon Menezes comanda treino da seleção brasileira Foto: Joilson Marconne / CBF

AYRTON LUCAS E JOELINTON TITULARES

"Fizemos uma convocação com jogadores com histórico de seleção brasileira, experientes, acostumados a vestir a camisa da Seleção e também sempre oportunizando novos atletas. Esse foi caso do Ayrton Lucas, que vem performando muito bem no Flamengo. O Joelinton vem muito também, jogador com uma qualidade impressionante, já mostrou isso nos treinamentos, tenho certeza que vai fazer um grande jogo".

ALISSON COM DEDO MACHUCADO

"Vamos esperar, não conversei com o doutor ainda. Mas os três goleiros eu vejo com um nível altíssimo, todos os três com capacidade de jogar, de vestir a camisa da seleção brasileira. Nós estamos bem servidos".

AÇÕES ANTIRRACISTAS

"A CBF já vem fazendo ações como essa, contra o racismo. Temos que continuar batendo para ter uma solução, para parar".

CARLO ANCELOTTI

"Se trata de um grandíssimo treinador. Vamos esperar o que vai acontecer, estou concentrado para fazer esses dois jogos. Junto com o grupo, fazer com que o Brasil volte a vencer, isso é muito importante, voltar a jogar bem, voltar a ter o controle, como é a Seleção. A seleção brasileira sempre foi uma referência para mim como treinador. Passei isso para os atletas, para a gente jogar bem, voltar a ter o controle das ações, um time forte na fase defensiva".