Leicester anuncia contratação de auxiliar de Guardiola como treinador

O Leicester anunciou nesta sexta-feira (16) a contratação de Enzo Maresca, famoso por ter trabalhado como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, como novo técnico da equipe para a missão de voltar à Premier League após o rebaixamento na última temporada.

Os Foxes, que foram campeões da elite na temporada 2015/2016, acreditam que Maresca pode colaborar no acesso com todas as experiências ao lado de Guardiola no City, além do trabalho com jovens jogadores.

"No início, o objetivo é jogar da melhor forma possível. A partir daí, podemos construir, dia a dia, a nossa ideia e a nossa filosofia, e o mais importante é tentar ganhar jogos", afirmou o novo técnico do Leicester, em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

A única experiência de Enzo Maresca como técnico foi em 2021, no Parma (ITA), na temporada em que a equipe acabou sendo rebaixada no Campeonato Italiano. Depois disso, ele foi convidado por Guardiola para ser seu auxiliar no Manchester City.