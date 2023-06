Acusado de estupro, Conor McGregor foi flagrado levando vítima ao banheiro

Rio - A acusação de estupro do lutador Conor McGregor ganhou um novo capítulo. O site "TMZ" divulgou nesta sexta-feira (16) um vídeo do ex-campeão do UFC levando a vítima para o banheiro, após o quarto jogo das finais da NBA, entre Miami Heat e Denver Nuggets, em Miami, na Flórida, no último dia 9.

Nas imagens divulgadas pelo site americano, o lutador sai do banheiro, fala rapidamente com as pessoas controladas por seguranças que estavam do lado de fora e conversa com a mulher antes de levá-la para dentro do banheiro. A acompanhante da vítima do irlandês ficou do lado de fora do banheiro.

Segundo o canal "TMZ", o lutador teria recebido ajuda dos seguranças do Miami Heat. No banheiro, a mulher teria sido forçada a fazer um sexo oral em Conor McGregor. A vítima ainda deixou uma bolsa no banheiro e não conseguiu recuperar os pertences.

O advogado da mulher ressaltou que ela está disposta a fazer um acordo com o lutador, com o Miami Heat e com a NBA para evitar levar a ação para a Justiça. McGregor esteve presente no quarto jogo das finais da NBA, na Kaseya Center, e também chegou a 'nocautear' o mascote do Heat numa brincadeira no intervalo.

Confira o vídeo: