Atlético-MG anuncia a chegada de Felipão

Agora é oficial: Felipão é o novo técnico do Atlético-MG. Nesta sexta-feira, 16, o Galo anunciou a contratação do treinador, de 74 anos, que chega para substituir Eduardo Coudet. O vinculo com o clube mineiro é válido até dezembro de 2024.

Vale destacar que a chegada do treinador gerou um "efeito dominó" no Athletico-PR . Isso porque Felipão era diretor-técnico do Furacão. Com sua saída, o clube paranaense demitiu o técnico Paulo Turra e o auxiliar Carlos Pracidelli - este, inclusive, se juntará a Felipão no Galo.

"Treinador experiente e carismático, Felipão sempre conquistou o respeito e a admiração dos atletas e demais profissionais dos clubes em que trabalhou. O Galo tem compromissos importantes ainda neste mês de junho e Felipão conhece bem o elenco atleticano. Já trabalhou com vários profissionais do Atlético em clubes e na Seleção Brasileira (Réver, Hulk e Victor (Seleção); Hyoran (Palmeiras); Rodrigo Lasmar (Diretor Médico); Gustavo Nicoline (Coordenador da Análise de Desempenho) e Danilo Minutti (Preparador de Goleiros); e tem ótimo relacionamento com a diretoria de futebol e a comissão técnica fixa", diz um trecho da nota do Atlético.

O primeiro compromisso de Felipão à frente do Galo será contra o Fluminense. As duas equipes se enfrentarão na próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira pela 11ª rodada do Brasileirão.