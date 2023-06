Mbappé marca, França goleia Gibraltar e continua 100% nas Eliminatórias da Eurocopa

A seleção da França venceu Gibraltar por 3 a 0 fora de casa nesta sexta-feira no Estádio Algarve, em Portugal, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo B das Eliminatórias da Euro 2024. Mbappé, Giroud e Mouelhi, contra, marcaram os gols do time francês.



Com a vitória, a França se mantém isolada na liderança do grupo, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Por sua vez, Gibraltar é o lanterna e sequer pontuou nas Eliminatórias.

DOMÍNIO ABSOLUTO



Com uma enorme diferença técnica entre as equipes, a França mostrou suas credenciais logo de cara. Aos três minutos, Coman recebeu pela direita, gingou e cruzou na medida para Giroud tocar de cabeça e abrir o placar, 1 a 0. O segundo gol veio nos acréscimos do primeiro tempo; o árbitro revisou jogada no VAR e detectou toque de mão do zagueiro de Gibraltar e marcou o pênalti. Na cobrança, Mbappé mandou no cantinho e dobrou a vantagem francesa.

O terceiro e último gol da França na partida veio aos 33 minutos do segundo tempo. Dembelé arrancou com a bola, achou ótimo passe para Mbappé tocar de trivela e contar com desvio contra do zagueiro Mouelhi, para fechar a conta no Estáido Algarve, 3 a 0, vitória tranquila para a seleção bicampeã do mundo.

PRÓXIMO JOGO



A seleção francesa volta à campo na próxima segunda-feira, em casa, contra a Grécia, a partir das 15h45 (de Brasília). Os gregos ocupam a vice-liderança do Grupo B, com a mesma pontuação da Holanda.