GP do Canadá: Hamilton lidera e Mercedes faz dobradinha no treino livre 2

A Mercedes brilhou no segundo treino livre do Canadá. O heptacampeão Lewis Hamilton fez a volta mais rápida com o tempo de 1m13s718 e liderou a sessão. O companheiro de equipe George Russell completou a dobradinha da montadora alemã, enquanto Carlos Sainz, da Ferrari, levou a melhor na disputa contra o atual bicampeão e líder Max Verstappen pelo terceiro lugar.

O segundo treino livre também ficou marcado por bandeiras vermelhas. O motor de Nico Hulkenberg, da Haas, começou a pegar fogo na reta do pit lane, e a sessão foi interrompida e retomada após oito minutos. Em seguida, foi a vez do francês Esteban Ocon, da Alpine, ser orientado pela equipe a parar o carro entre a chicane das curvas 8 e 9, por falha mecânica. No treino livre 1, Gasly também teve problemas.

A chuva também marcou presença no circuito Gilles Villeneuve. Faltando dez minutos para o fim do segundo treino livre, começou a chover leve e os pilotos trocaram os compostos para os pneus intermediários. Mas a água caiu com mais força restando cinco minutos para a bandeirada e, com isso, as equipes desistiram de se manter na pista.

Os carros voltam para a pista neste sábado (17). O terceiro treino livre será realizado às 14h (de Brasília), enquanto a classificação para a formação de largada acontecerá logo depois, às 17h. A corrida do Canadá, a nona etapa da temporada de 2023 da Fórmula 1, será no domingo (18), às 15h, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.