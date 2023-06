PSG não chega a acordo e descarta contratação de Julian Nagelsmann

Após semanas de negociação, Paris Saint-Germain e o técnico Julian Nagelsmann não chegaram a um acordo e o alemão não comandará a equipe francesa a partir da próxima temporada, segundo o jornal "L'Equipe". De acordo com a publicação, as partes discordaram de "detalhes importantes" que impediram o acerto.



O PSG procura um novo treinador para substituir Christophe Galtier, de 56 anos, que ainda sequer teve sua demissão formalizada. Contudo, a permanência do técnico francês no Parque dos Príncipes está descartada. Além de Nagelsmann, Zinedine Zidane também chegou a ser cotado para o cargo, mas "Zizou" rechaçou que tenha havido qualquer oferta.





Julian Nagelsmann, de 35 anos, foi demitido do Bayern de Munique em março e foi substituído pelo compatriota Thomas Tuchel. Além da equipe bávara, o jovem treinador comandou o Hoffenheim e o RB Leipzig. Nagelsmann jamais treinou uma equipe fora do futebol alemão.