Clube de Cristiano Ronaldo, Al Nassr envia oferta pela contratação de meia-atacante do Chelsea

Equipe de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr apresentou proposta pela contratação de Hakim Ziyech, meia-atacante do Chelsea. Os sauditas fizeram o primeiro contato, receberam resposta positiva quanto à possibilidade do astro marroquino atuar no Oriente Médio e aguardam por um avanço.

Com contrato até o fim da temporada 2024/2025, Ziyech não conseguiu se afirmar em Stamford Bridge e a diretoria londrina vê na negociação a oportunidade de reduzir a folha salarial. As informações são do site "Footmercato".

Vice-campeão do Campeonato Saudita, o Al Nassr busca grande reformulação para se destacar como potência local e, além de Cristiano Ronaldo no elenco, tem voltado as atenções por contratações de peso devido ao novo investimento do governo para crescer a liga. Aubameyang, também dos Blues, entrou na mira nas últimas semanas.