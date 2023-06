Com gol de Vini Jr no fim, Brasil atropela Guiné em amistoso marcado por ações contra o racismo e testes no time

Ainda treinada interinamente por Ramon Menezes, a seleção brasileira voltou a campo neste sábado (17) em amistoso Data Fifa contra a Guiné, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, com alguns testes no time, como o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, e o volante Joelinton, do Newcastle. Em duelo marcado por ação contra o racismo, com o primeiro tempo sendo disputado com o uniforme na cor preta, o Brasil venceu pelo placar de 4 a 1. Os gols foram marcados por Joelinton, Rodrygo, Éder Militão e Vini Jr, que fechou o placar levantando o estádio após o caso grave de discriminação na Espanha.

O próximo compromisso da Seleção será na terça-feira (20), às 16h, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, contra Senegal, que conta com o atacante Sadio Mané e lidera seu grupo nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.

O jogo

Com escalação mais leve, a equipe comandada interinamente por Ramon Menezes utilizou bem os lados de campo na primeira etapa, principalmente com Vini Jr e Rodrygo. Crescendo em meio ao equilíbrio contra os africanos, os dois primeiros gols saíram em sequência.



Primeiro aos 26 minutos, com Joelinton. Após cobrança de escanteio pela direita, Richarlison desviou de cabeça, Casemiro deu mais um toque e o goleiro Koné espalmou nos pés do volante do Newcastle (ING), que só completou para o fundo do gol. Três minutos depois, Rodrygo roubou bola na entrada da área, avançou para cima da marcação e finalizou forte, cruzado, sem chances para o arqueiro da Guiné.



A Guiné, que também conseguia criar oportunidades perto da área brasileira, conseguiu diminuir o placar aos 35 minutos. Pelo lado esquerdo, Issiaga Sylla recebeu e cruzou na medida para Guirassy, que ganhou no alto de Marquinhos e Ayrton Lucas e cabeceou sem chances para Ederson.

Retorno intenso e novos testes

Diferente do primeiro tempo, em que foi a campo com o uniforme da cor preta, o Brasil voltou do intervalo com a tradicional camisa amarela e, logo no primeiro ataque, ampliou o marcador. Em jogada curta de escanteio, Lucas Paquetá recebeu e cruzou na cabeça de Éder Militão, que desviou no canto direito fora do alcance de Koné.



Se o Brasil mostrando seu poder, Guiné não se acuou e seguiu buscando as jogadas de velocidade. Sem a referência Guirassy, substituído, o jogo dos comandados de Kaba Diawara se concentrou em trocas rápidas na zona intermediária de ataque.

Com o placar controlado, Ramon optou por dar rodagem a jogadores pouco aproveitados, como Raphael Veiga, meia do Palmeiras, Pedro, centroavante do Flamengo, e Malcom, atacante do Zenit (RUS). O último do trio, em sua primeira participação sofreu pênalti aos 41 minutos, que foi convertido por Vini Jr. O gol marcado pelo astro do Real Madrid, que deu números finais ao duelo, levantou o Estádio Cornellà-El Prat, que o aplaudiu de pé.

FICHA TÉCNICA



Brasil 4 x 1 Guiné

Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP)

Data e hora: sábado (17/6), às 16h30 (de Brasília)

Arbitragem: Andris Treimanis

Assistentes: Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs



Gols: Joelinton 26'/1ºT, Rodrygo 29'/1ºT, Éder Militão 2'/2ºT e Vini Jr 41/2ºT (Brasil); Guirassy 35'/1ºT (Guiné)

Cartões amarelos: Lucas Paquetá e Casemiro (Brasil)



BRASIL: Ederson; Danilo (Vanderson), Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton (Bruno Guimarães) e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Malcom), Vini Jr (Rony) e Richarlison (Pedro). Técnico: Ramon Menezes.



GUINÉ: Koné; Antoine Conté (Dembo Sylla), Sow, Diakhaby e Issiaga Sylla; Diawara, Moriba (Camara), Guilavogui (Morlaye Sylla), Naby Keita (Cissé) e Kamano (Diaby); Guirassy (Kanté). Técnico: Kaba Diawara.