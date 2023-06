CBF já admite acerto com o técnico Carlo Ancelotti, diz narrador

A Confederação Brasileira de Futebol dá como certa a contratação de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, para o cargo de técnico da seleção brasileira. A informação foi divulgada pelo narrador Luís Roberto, da Globo, durante a transmissão da vitória por 4 a 1 no amistoso contra Guiné.

De acordo com o narrador, a decisão deve ser comunicada no fim de junho pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

Fica, no entanto, a dúvida quanto à chegada do treinador italiano, se aconteceria em janeiro ou junho de 2024, quando acaba seu contrato com o clube espanhol. Tal pronunciamento de Ednaldo também esclareceria pontos sobre transição de trabalho.

Após a vitória sobre Guiné, em rápida entrevista, o técnico interino Ramon Menezes afirmou desconhecer a informação, exaltou Ancelotti e sua carreira vitoriosa, e celebrou a oportunidade de comandar temporariamente a seleção brasileira.

"Eu não fiquei sabendo de nada. Na coletiva, eu disse que se trata de um grande treinador. O que eu vou falar em relação ao Ancelotti? A carreira dele é maravilhosa. Meu foco são os dois jogos (Guiné e Senegal, na próxima terça-feira). Ajudar a seleção brasileira, para mim, é um prazer, um privilégio poder servir à seleção brasileira", disse Ramon.