Casemiro dedica vitória da seleção brasileira a Ramon Menezes: 'Queremos passar confiança'

Capitão da seleção brasileira, o volante Casemiro dedicou a goleada por 4 a 1 sobre Guiné, neste sábado (17), em Barcelona, ao técnico interino Ramon Menezes. Para o camisa cinco, o resultado construído foi importante para o início do ciclo pensando na próxima Copa do Mundo.

"É um novo ciclo. Principalmente que a Copa para nós já começa agora, a preparação. É sempre importante vencer. Nós que estamos há mais tempo aqui, aqui queremos passar uma confiança ao Ramon, ele é o treinador hoje", disse, em entrevista após a partida.

A CBF ainda investe todas as suas fichas na chegada de Carlo Ancelotti e, de acordo com o narrador Luís Roberto, a entidade já dá como certa a contratação do técnico do Real Madrid