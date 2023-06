Leclerc apresenta capacete que será utilizado em homenagem a Villeneuve no GP do Canadá

Para o GP do Canadá, Charles Leclerc decidiu inovar no design de seu capacete e fazer uma homenagem a Gilles Villeneuve, piloto canadense que dá nome ao circuito em Montreal. Além do monegasco, outros pilotos também irão usar capacetes diferentes nesse final de semana, como Lance Stroll, que corre em casa e pretende leiloar o objeto para arrecadar fundos para as pessoas afetadas pelos recentes incêndios florestais que ocorreram na região.



No último mês, Leclerc teve uma oportunidade que muitos "tifosis" e amantes do automobilismo queriam ter, de pilotar um carro utilizado por Gilles. Em homenagem ao 40º aniversário da morte do canadense, o monegasco dirigiu por alguns minutos a Ferrari 312T4, em Fiorano, na região da Emília-Romanha.

"Gilles Villeneuve era um piloto incrível, ele tinha tanta paixão pela Ferrari que dava para perceber logo quando ele ia para a pista. Este é o meu capacete especial para o fim de semana, inspirado no design que Gilles usava", disse o piloto.

No mesmo vídeo, ele falou de como foi a sensação do passeio no carro de Villeneuve e deixou claro que o momento foi memorável, mas destacou a segurança que temos nos carros de hoje:



"Assim que entrei no carro, você pode realmente sentir que a segurança que temos agora é simplesmente incrível. Naquela época, para empurrar tanto aqueles carros com tão pouca segurança, era preciso ser muito forte mentalmente", concluiu.