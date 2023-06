Vini Jr cobra imagens de câmeras de segurança após caso de racismo: 'Bastidores nojentos'

Vini Jr se mostrou indignado ao saber que o amigo e assessor, Felipe Silveira, foi vítima de racismo de um segurança do estádio Cornellà-El Prat, palco do amistoso entre Brasil e Guiné no sábado (17), em Barcelona, na Espanha. Após a vitória da Seleção por 4 a 1, o atacante cobrou que as imagens das câmeras de segurança fossem apresentadas para mostrar o momento do ataque.

"Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste, em todos os momentos duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas pra deixar tudo público, pergunto aos responsáveis: onde estão as imagens das câmeras de segurança?", escreveu Vini Jr após o jogo em que marcou o último gol, de pênalti.



Após o incidente, o estafe de Vini Jr que estava com Felipe pediu as imagens das câmeras da entrada do estádio, quando o segurança mostrou uma banana durante a revista. Entretanto, os policiais com quem conversaram afirmaram que não seria possível e que o ângulo das imagens não permitiam tirar conclusões sobre o racismo, segundo informou o site 'ge'.



Vini Jr e sua equipe pretendem acionar as autoridades em Barcelona para fazer a denúncia e pedir uma investigação sobre o caso.



A CBF, que aproveitou o amistoso na Espanha para fazer uma campanha contra o racismo , também se manifestou e condenou os ataques sofridos pelo amigo de Vini Jr.

Em nota, a entidade afirmou que "tomou providências imediatas e, na mesma hora, solicitou à polícia e aos organizadores do jogo que dessem todo o apoio e amparo a mais uma vítima de racismo, um crime que precisa ser combatido de forma veemente e sem descanso. O episódio, inclusive, foi presenciado por jornalistas presentes ao amistoso".