Ramon fica à disposição para ajudar em transição para Ancelotti e celebra gol de Vini Jr

Com a primeira vitória no comando da seleção brasileira principal, na goleada por 4 a 1 sobre Guiné, em amistoso no sábado na Espanha, Ramon vive a expectativa de poder seguir como técnico por mais nove jogos. O interino, inclusive, se colocou à disposição para ajudar na transição de Carlo Ancelotti, caso o italiano acerte com a CBF para chegar em junho de 2024.

"Não fiquei sabendo de nada e na sexta já disse que se trata de um grandíssimo treinador. Ajudar a seleção brasileira, para mim é um prazer e privilégio. Meu foco agora é Senegal", disse Ramon.



Inicialmente, Ramon só ficaria no cargo até terça-feira, quando a seleção brasileira enfrenta Senegal, às 16h (de Brasília), em Portugal. Mas como Ancelotti cumprirá o contrato com o Real Maldrid, a CBF planeja seguir com um interino até junho de 2024 à espera do italiano.



A indefinição é se Ramon ou algum nome indicado pelo italiano fará essa transição. Enquanto isso, o interino curte o momento.



Além da primeira vitória, ele também teve outro motivo para comemorar com o gol de Vini Jr, principal personagem do amistoso contra Guiné, que teve campanha da CBF contra o racismo.



"Eu estava torcendo muito para que acontecesse, todos nós. O Vinicius diz muito do que é ser brasileiro. É um cara sensacional, espetacular. Estou tendo o privilégio de trabalhar com ele esses dias, tem uma postura. É um jovem que está vivendo tudo isso, mas não desiste nunca e mostra o que é ser brasileiro. A gente torce muito por ele. Bom ter feito o gol e as jogadas que ele faz. É um dos melhores jogadores do futebol mundial", disse Ramon.



Sobre as estreias de Joelinton e Ayrton Lucas na seleção brasileira, o técnico interino ficou muito satisfeito.



"Disse que isso era o nosso grande objetivo, não só vencer, mas jogar bem. Joelinton e Ayrton estrearam muito bem, fizeram ótimo jogo. Joelinton confirmou tudo que a gente esperava desse atleta. É um atleta muito forte, que pode dar uma contribuição muito grande para a seleção brasileira na fase defensiva e ofensiva. E o Ayrton vive grande momento no Flamengo, demonstrou isso na seleção brasileira", analisou.