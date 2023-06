Mbappé deixa futuro em aberto e não descarta renovar com o PSG em 2024

Com contrato até junho de 2024, Kylian Mbappé não descarta uma renovação com o PSG. Em entrevista ao canal "Telefoot", o jogador afirmou que só decidirá seu futuro no próximo ano.



"Só penso em jogar no PSG na próxima temporada. Há muitas coisas que acontecem em um ano. Ainda mais em um clube como o PSG", disse o atacante francês, que recentemente afirmou que não iria renovar o contrato

Apesar das especulações em torno de uma saída já nesta janela de transferências, Mbappé garantiu sua permanência no PSG até o fim do contrato atual. O camisa sete é alvo de desejo do Real Madrid, mas o clube espanhol deve aguardar uma oportunidade para contratar o astro da seleção francesa sem custos.



Mbappé entra em campo nesta segunda-feira (19) pela França contra a Grécia, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A equipe dirigida por Didier Deschamps soma três vitórias em três partidas e pode encaminhar a classificação em caso de mais um triunfo.