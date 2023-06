Fluminense derrota Botafogo na ida da semifinal do Brasileirão A2 feminino

Garantidos na primeira divisão do Brasileirão Feminino, Fluminense e Botafogo se enfrentaram em busca de uma vaga na final da A2. E as meninas do Tricolor levaram a melhor no primeiro jogo da semifinal, com um gol de Lorrany garantindo o 1 a 0 nas Laranjeiras, e uma vantagem no confronto de volta.

Apesar de ter sido melhor no primeiro tempo, o Fluminense só conseguiu o gol da vitória aos 37 minutos da segunda etapa, quando o confronto era mais equilibrado. Lorrany aproveitou erro na saída de bola das adversárias, chutou de fora da área e contou com um desvio da zaga do Botafogo para balançar a rede.



Com o resultado, o Tricolor pode até empatar no jogo de volta para se garantir na final do Brasileirão A2 Feminino. Já o Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença e, se conseguir por um, a disputa irá para os pênaltis.



O confronto de volta da semifinal será às 16h do próximo sábado (24), no Nilton Santos.