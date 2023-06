PSG avança pela contratação de ex-treinador da seleção espanhola

O PSG segue procurando um novo treinador após comunicar a Christophe Galtier que assinaria a rescisão de contrato, e avançou nas negociações pela chegada de Luis Enrique, ex-técnico da seleção espanhola. A informação é do jornal francês "L'Équipe".

Luis Enrique e PSG ainda ajustam detalhes do contrato, mas a expectativa é de anúncio oficial nesta semana, logo após finalizar o acordo com Galtier.

Antes de chegar ao nome do ex-técnico da Espanha, que saiu do cargo após a eliminação na Copa do Mundo do Catar, o clube francês sondou as situações de Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann, Thiago Motta, Marcelo Gallardo e Sergio Conceição.

Aos 53 anos, Luis Enrique comandou a "Fúria" por cinco temporadas. Antes disso, treinou o Barcelona entre 2014 e 2017, onde conquistou a Champions League, Celta de Vigo e Roma.