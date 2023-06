Chelsea deve vender meia-atacante para o Arsenal em meio à asfixia financeira

Fora da Liga dos Campeões 2023/2024 e com contratos de patrocínios próximos do fim, o Chelsea precisa se movimentar para reduzir a asfixia financeira e deve perder um dos grandes ativos do elenco para o rival Arsenal. O meia-atacante Kai Havertz, de 24 anos, já acertou bases contratuais com os Gunners, que agora negociam o pagamento da multa rescisória.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a diretoria dos Blues pede 87 milhões de euros (aproximadamente R$ 460 miilhões), mas deve aceitar proposta na casa de 70 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões) e o acordo pode ser fechado até o fim da Data Fifa, na próxima terça-feira (20).

Tal valor coincide com o rombo financeiro após o encerramento dos patrocínios com as empresas Three e WhaleFin - de acordo com o jornal britânico Daily Mail, o Chelsea negocia com a Stake, grande empresa do ramo de apostas na internet.

Kai Havertz chegaria ao Arsenal para brigar por posição principalmente com Martin Ødegaard e Bukayo Saka, podendo ser utilizado também como centroavante, setor ocupado por Gabriel Jesus.