Sergio Busquets tem negociações avançadas e deve reencontrar Lionel Messi no Inter Miami

O meio-campista Sergio Busquets tem negociações avançadas com o Inter Miami, dos Estados Unidos, e deve reencontrar o craque Lionel Messi, companheiro dos tempos de Barcelona, para a próxima temporada da Major League Soccer (MLS). As informações são o jornalista Toni Juanmartí.

O jogador de 34 anos deve assinar contrato válido até o fim de 2025 e se tornará um dos três jogadores mais bem pagos do clube da Florida.

Busquets deixou o Barcelona após a última edição do Campeonato Espanhol, que foi conquistada pelo clube catalão. Ele vestiu a camisa dos culés por 15 temporadas, disputou 722 partidas, conquistou nove títulos da LaLiga, três Ligas dos Campeões, sete Copas do Rei, além de outros canecos.

As chegadas de Lionel Messi e Sergio Busquets aumentam as esperanças do Inter Miami quanto à recuperação na MLS. O clube ocupa a lanterna da Conferência Leste com apenas 15 pontos somados, e tem a 27ª campanha dentre os 29 clubes da elite.