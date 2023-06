Galvão Bueno reclama de decisão da CBF por esperar Ancelotti: 'Humilhação'

Após a notícia dada pelo narrador Luís Roberto sobre o acerto da CBF com o técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Galvão Bueno foi às redes sociais e mostrou indignação quanto à possibilidade de a entidade aguardar a chegada do comandante por um ano.

"A Seleção Brasileira não pode passar pela humilhação de esperar mais de 1 ano por um técnico! Isso é absurdo", iniciou Galvão.

"Meu amigo Luís Roberto teve a informação de fonte fidedigna de que a CBF acredita que já tem tudo certo com Ancelotti, mas que ele viria ou no fim do ano ou no fim do contrato com o Real Madrid, na metade do ano que vem! Me desculpe, mas isso é um absurdo sem tamanho", completou.

Galvão também revelou sentimento de culpa por ter sido um dos primeiros a falar sobre Ancelotti, apontando o treinador do Real Madrid como boa opção para substituir Tite após a Copa do Catar.

"Me sinto um pouco pai dessa história do Ancelotti, pois fui o primeiro a falar em Copa do Mundo, para mais de 60 milhões de brasileiros, que seria um grande nome! Agora, completar um ano sem técnico na Seleção?", lamentou.

A seleção brasileira está sendo comandada interinamente por Ramon Menezes. Após a goleada por 4 a 1 sobre Guiné, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (20), às 16h, contra Senegal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.