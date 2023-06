Centenas de ciclistas disputam edição de estreia do Circuito Grangiro em Petrópolis

Rio - A etapa de Petrópolis do Circuito Grangiro prometia ser espetacular, e a promessa foi cumprida. Neste domingo, dia 18, no Sítio São José, no Vale do Cuiabá, centenas de ciclistas “sujaram suas bikes e lavaram a alma”, lema do evento, em percurso desafiador e cenário encantador. Tudo isso com todo suporte do Village Grangiro, mais uma grande atração da edição. Os resultados oficiais estão disponíveis por meio do site ilgrangiro.com.



Com percurso bem rolado, tendo subidas e descidas em diferentes tipos de terrenos, a etapa exigiu habilidade dos participantes. O local foi palco da etapa do Mundial UCI 2022, e desta vez, foi ponto de largada e de chegada de um percurso XCM, desafiador e ao mesmo tempo acessível aos iniciantes na modalidade. E por falar em iniciantes, pela primeira vez o evento realizou provas infantis, para crianças entre 4 e 14 anos, acolhendo famílias inteiras.



Campeões são coroados



Para estrear em Petrópolis, o Grangiro contou com disputas em três provas, 38 km, 44 km e 54 km. Na prova Esporte, de menor percurso, quem levou a melhor foi Daiana Martins e Helton Batista. Claudia Araújo e Moisely Martins entre as mulheres e Paulo Roberto Salton e Rogério de Oliveira completaram as três primeiras posições, respectivamente.



Já o Desafio Grangiro consagrou Franciele Batista e Wolfgang Soares Olsen, que cruzaram a linha de chegada após pedalarem pelos 54 km do principal trajeto da edição. A grande campeã foi seguida por Viviane Araújo, segunda colocada, e Roberto Stopa, terceira. Matheus Kneipp terminou em segundo lugar no masculino, com Pedro Lucas Leal na terceira colocação.



A etapa contou ainda com disputa de e-bikes, com distância de 44 km e categorias bloqueadas e desbloqueadas. Alessandra Lima e Albert Guenter venceram entre as bloqueadas, enquanto Analu Cottas e Guilherme Campello triunfaram com as desbloqueadas.



Village anima participantes e moradores da região



Petrópolis também recebeu o Village Grangiro em dois dias de atividades. O espaço aberto ao público em geral com entrada franca ofereceu diversas atrações e fez a alegria de participantes e moradores da região. Com dezenas de marcas presentes, o espaço contou com música ao vivo, área gastronômica e de bem-estar, além de serviços de suporte para manutenção das bicicletas.



“Estávamos com ótimas expectativas para a primeira edição do Grangiro em Petrópolis, visitando o Sítio São José, no belo Vale do Cuiabá, e todas elas foram superadas. O evento foi ainda melhor do que imaginávamos. O dia estava lindo, a energia dos participantes estava elevada, sendo contagiante, e tudo isso resulto em uma edição espetacular. Já estamos ansiosos para as próximas”, celebrou a diretora de projetos da Effect Sports, Claudia Helena Porto.



Evento carbono neutro



A edição em Petrópolis do Circuito Grangiro foi carbono neutro. Prática regular nos projetos assinados pela Effect Sport, foram plantadas mudas para neutralizar o CO2 gerado para a realização da etapa. Assim, 300 mudas de espécies ipês-amarelos, ipês-rosas e sibipirunas foram plantadas em Araras, bairro do 2° distrito do município de Petrópolis. A ação gerou o Selo Prima de Consciência Climática.