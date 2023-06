Técnico do City descarta chegada de Mbappé: 'Todos sabem onde ele quer jogar'

O futuro de Kylian Mbappé no PSG ainda é uma incógnita e tem agitado a janela de transferências do verão europeu. Com o Real Madrid de olho e a possibilidade ainda aberta de continuar em Paris, o camisa 7 francês foi tema de uma entrevista do técnico Pep Guardiola, do Manchester City, sobre as chances de jogar no futebol inglês.

"Não sou diretor esportivo e não posso dizer o que acontecerá com jogadores. Mas nós não vamos correr atrás de Mbappé em hipótese alguma. A verdade é que todos sabem onde ele quer jogar", afirmou o comandante espanhol.

O contrato de Mbappé com o PSG dura até junho de 2024 . Havia uma cláusula opcional de extensão por mais um ano, mas o craque recusou e disse que encerrará seu vínculo com o clube no prazo de um ano. A janela atual é a última oportunidade de lucro por parte dos parisienses com a saída do astro, já que em janeiro, Kylian poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube no mundo.