Argentina faz 2 a 0 na Indonésia e vence quarta partida seguida após a Copa

O nível dos adversários é considerado fraco, mas a Argentina vem cumprindo bem o seu papel de campeã mundial. Nesta segunda-feira (19), a seleção somou sua quarta vitória seguida em amistosos após erguer o tricampeonato na Copa do Mundo do Catar, em dezembro. Ainda com a defesa intacta, e com o astro Messi descansando, fez 2 a 0 em duelo contra a Indonésia.



Depois de superar a França nos pênaltis e dar a Messi seu primeiro título em Copas, a Argentina optou por amistosos com o grau de dificuldade menor para Lionel Scaloni poder observar outras peças na seleção. E os escalados do treinador vêm dando conta do recado. O time fez 2 a 0 no Panamá, 7 a 0 em Curaçao, 2 a 0 na Austrália e repetiu a dose nesta segunda-feira, graças a golaço de Paredes e cabeçada de Romero.



Após a vitória sobre a Austrália, Scaloni deu descanso para Messi curtir as férias antes de se apresentar ao Inter Miami, dos Estados Unidos, e também aos experientes Di María e Otamendi Pezzella entrou na defesa e Julian Álvarez e Buonanotte foram as novidades no ataque.



Sem seu camisa 10, Scaloni optou por um meio mais defensivo no Estádio Gelora Bung Karno, com Paredes, Lo Celso (ambos reserva diante da Austrália) e Palácios (não atuou no amistoso anterior), um trio de meias com características mais de marcação, para deixar o trio ofensivo com Buonanotte, Nicolás González e Álvarez livre para atacar.



E mesmo com a equipe bastante remodelada, o treinador viu a Argentina criar diversas oportunidades de gols, sobretudo no primeiro tempo, com seu trio ofensivo. Buonanotte teve bola cortada em cima da linha, enquanto González parou no goleiro Ernando Ari e Álvarez errou na pontaria em várias chances.



Com o ataque desperdiçando oportunidades, coube ao volante Paredes abrir o marcador. Aos 37 minutos, de muito longe, ele mandou um chutaço, no ângulo. Somente nos acréscimos da primeira etapa que a Indonésia conseguiu chegar com perigo. Jenner exigiu bela defesa de Martínez.



No começo da segunda etapa, a Argentina foi logo definindo a vitória. Cobrança de escanteio de Lo Celso na cabeça de Romero e 2 a 0 no placar. A boa vantagem fez Scaloni mudar e observar novas peças. Entraram Garnacho, Acuña e Ocampos. A campeã do mundo diminuiu o ritmo, não criou tanto como na primeira etapa, levou alguns sustos, mas celebrou mais um triunfo tranquilo.