Real Madrid anuncia contratação de substituto para Karim Benzema

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (19) a contratação do atacante Joselu. O jogador, de 33 anos, chega por empréstimo junto ao Espanyol até o fim da temporada 2023/24. Ele será apresentado na manhã desta terça (20), no Estádio Alfredo Di Stefano, no CT do clube espanhol.

Revelado no Celta de Vigo, Joselu teve passagem pela base do Real Madrid. Após duas temporadas de destaque pelo Real Castilla, chegou a ser promovido para o time principal em 2011, mas não teve espaço para jogar e foi negociado com o Hoffenheim, da Alemanha.

No futebol alemão, Joselu teve passagens por Hoffenheim, Eintracht Frankfurt e Hannover. O atacante também teve experiência na Inglaterra, onde defendeu Stoke City e Newcastle United, além de equipes espanholas como Deportivo La Coruña, Alavés e Espanyol.

Na temporada 2022/23, Joselu marcou 17 gols em 38 jogos pelo Espanyol. No Campeonato Espanhol, foram 16 gols em 34 partidas, sendo o terceiro maior goleador atrás de Robert Lewandowski, do Barcelona, com 23, e Karim Benzema, do Real Madrid, com 19.