Luís Henrique pede que Castro siga no Botafogo: 'Seria difícil para o elenco'

Em meio ao risco de o Botafogo perder Luís Castro para o futebol árabe, os jogadores já começam a fazer coro pela permanência do português. Um deles foi Luís Henrique, que também admitiu que uma saída precoce pode prejudicar o time na luta pelos títulos do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.

"Seria muito difícil para o elenco (a saída de Castro). Pelo trabalho que vem sendo feito, pela motivação e pela coragem que ele dá. A gente espera muito que ele fique, para continuar o trabalho até o fim da temporada. Começou no ano passado, está dando resultado agora. Esperamos muito que ele fique", disse.



Com o Botafogo líder do Brasileirão e fazendo a sua melhor campanha nos pontos corridos,. A imprensa portuguesa informou que o Al-Nassr, clube onde joga Cristiano Ronaldo, ofereceu um salário anual quatro vezes maior . O Al-Hilal é outro interessado. O empresário do treinador deixou o futuro em aberto.