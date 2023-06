Goleiro do PSG, Sérgio Rico tem melhora e deixa o coma induzido

"Continuamos dando pequenos passos à frente. A verdade é que já vemos um pouco mais a luz. Claro, graças à equipe de saúde que está sendo incrível. Sim, aos poucos e já sabia desde o início que ele ia seguir em frente, porque é um campeão", disse Alba à imprensa presente na entrada do hospital.

A melhora do quatro de saúde foi detalhada pelo jornalista Rocio Romero, do "Ya es mediodía". Segundo ele, Sérgio abriu os olhos, está consciente e reconheceu alguns de seus familiares. O goleiro tem se comunicado com eles por meio de gestos, já que suas cordas vocais podem ser afetadas por conta da entubação.

Sergio Rico, de 29 anos, foi internado no dia 28 de maio na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevilha. Após a queda de cavalo, o goleiro foi atingido entre a cabeça e o pescoço pelo animal e sofreu um traumatismo cranioencefálico.