Fim da novela! Carlo Ancelotti será o novo técnico da seleção brasileira a partir de 2024

Rio - A novela envolvendo o técnico Carlo Ancelotti e a seleção brasileira parece estar perto do fim. De acordo com o jornalista André Rizek, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, teve dois encontros com o comandante do Real Madrid na última semana, na Espanha, e bateu martelo: o italiano será o treinador do Brasil a partir de 2024.



Por conta de seu vínculo com o Real Madrid, Ancelotti só pode assinar o pré-contrato com a Seleção a partir de janeiro. No entanto, a CBF entende que já tem algumas garantias, como o fato de que o treinador indicará um profissional da Europa para fazer a transição até sua chegada. A ideia é que ele divida a função com Ramon Menezes, que ajudará acompanhando os jogadores que atuam no Brasil.



Inicialmente, havia a expectativa de que essa transição pudesse ser feita por Davide Ancelotti, filho de Ancelotti que é seu assistente no Real Madrid. No entanto, a possibilidade foi descartada para que o treinador mantenha seu foco no time espanhol até o fim do contrato.



Nos bastidores, o Real Madrid já está ciente do acordo de Ancelotti com a CBF. No entanto, nenhuma das partes fará o anúncio até janeiro.



Em 2023, o Brasil fará seus seis primeiros jogos pelas Eliminatórias da Copa. No ano que vem, terá a Copa América no primeiro semestre, antes da chegada de Ancelotti.