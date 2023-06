Phoenix Suns movimenta mercado da NBA com troca por astro do Washington Wizards

O Phoenix Suns agitou o mercado da NBA. A franquia do Arizona acertou uma troca, na noite deste último domingo (18), pelo ala-armador Bradley Beal, do Washington Wizards. Para fechar o negócio, envolveram o armador Chris Paul, o ala Landry Shamet, além de escolhas do Draft. A informação é da "ESPN".

Bradley Beal, de 29 anos, chega para completar o trio ao lado dos alas Devin Booker e Kevin Durant. O ala-armador estava no Washington Wizards desde 2012 e foi selecionado três vezes para o Jogo das Estrelas. Na temporada 2022/23, teve médias de 23.2 pontos e 5.4 assistências em 50 jogos.

Já o armador Chris Paul, de 38 anos, não deve permanecer no Washington Wizards. Selecionado 12 vezes para o Jogo das Estrelas, o veterano já teve passagens por New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Ele deve ser envolvido em nova troca.

Chris Paul foi contratado para liderar os jovens Devin Booker e DeAndre Ayton na disputa pelo título, mas não sofreu com lesões e não alcançou o objetivo - nem mesmo após a chegada de Kevin Durant para dividir o peso. Em 2022/23, ele teve médias de 13.9 pontos e 8.9 assistências.

É bem provável que o Phoenix Suns faça novos movimentos no mercado nas próximas semanas. Com a contratação de Bradley Beal, a franquia ultrapassou o limite do teto salarial e, para evitar punições, pode envolver o pivô DeAndre Ayton em alguma troca.