Hamilton elogia desempenho da Mercedes após atualizações no W14: 'No caminho certo'

A Mercedes segue surpreendendo após a última atualização aerodinâmica no W14. Após ficar em segundo lugar em Barcelona, na Espanha, Lewis Hamilton ficou no pódio mais uma vez, mas desta vez em terceiro lugar, na etapa do Canadá. Apesar de perder a disputa contra Fernando Alonso, da Aston Martin, o piloto fez uma avaliação positiva do desempenho da equipe alemã durante o fim de semana.

"Infelizmente não tinha ritmo suficiente. Nós sabíamos disso o fim de semana inteiro. Esse não seria nosso melhor circuito porque tivemos dificuldades com as curvas lentas. Era nisso que eu perdia para o Fernando (Alonso) e Max (Verstappen). Temos trabalho para fazer e precisamos adicionar mais carga aerodinâmica. Max esteve longe, mas estamos indo pela direção certa", disse o heptacampeão.

Hamilton largou em terceiro lugar e assumiu a segunda posição na largada. O heptacampeão não alcançou Verstappen e defendeu a segunda colocação por cerca de 20 voltas. Após o safety car, foi superado por Alonso, que não perdeu mais a posição. Na volta 62, o britânico chegou a colocar a diferença em menos de 2 segundos, mas o espanhol voltou a aumentar a diferença e defendeu o segundo lugar.

Foi o terceiro pódio de Hamilton na temporada. O heptacampeão ficou em segundo lugar na Austrália e na Espanha, além de terceiro no Canadá. O piloto ocupa o quarto lugar na classificação com 102 pontos, atrás de Verstappen (195), Pérez (126) e Alonso (117). Já a Mercedes é a segunda colocada no mundial de construtores com 167 pontos, atrás da Red Bull, com 321. A próxima etapa é na Áustria, no dia 2.