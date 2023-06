Após Kanté, futebol árabe deverá receber outra estrela do Chelsea

O futebol árabe continua na sua missão de trazer estrelas do futebol mundial aos clubes de seu país. Após o Al-Ittihad anunciar Karim Benzema, ex-Real Madrid, no começo do mês, o goleiro Édouard Mendy, do Chelsea, encaminhou sua ida ao Al Ahli. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o senegalês assinará contrato com a equipe saudita até junho de 2026.

A negociação entre as duas partes vem se encaminhando bem, principalmente pelo fato de Mendy ter perdido muito espaço no Chelsea na última temporada, dando lugar ao espanhol Kepa. Além disso, o salário astronômico que o goleiro receberá na Arábia, que ainda não foi divulgado, é outro fator que convence o jogador a se transferir ao Al-Ahli.

Mendy não será o primeiro jogador a trocar o Chelsea pelo futebol saudita. Há pouca semanas, N'Golo Kanté, de 32 anos, também deixou o clube londrino rumo ao Al-Ittihad, para atuar junto do seu compatriota Karim Benzema.

Um dos protagonistas do Chelsea na conquista da Liga dos Campeões de 2020/21 e eleito o melhor goleiro do mundo em 2021, Mendy perdeu muito espaço na equipe em 2022/23, disputando apenas 12 partidas pelos Blues nesta temporada. Nessas ocasiões, ele apenas ficou um jogo sem ter suas redes balançadas, sofrendo 17 gols no total.