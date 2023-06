Astro do Golden State Warriors, da NBA, declina opção de renovação e se torna agente livre

Um dos maiores nomes da história do Golden State Warriors, da NBA, o ala-pivô Draymond Green declinou sua renovação de contrato com a equipe. O jogador tinha a opção de estender seu contrato por mais uma temporada com o time de San Francisco ganhando o salário de 27,5 milhões de dólares. Entretanto, ele negou exerceu tal cláusula e se tornará um agente livre.

Com isso, os Warriors se vê obrigado a fazer mais uma proposta pelo atleta, de 33 anos, para que ele retorne. É opção de Green caso ele queira retornar para seu antigo time ou então queira assinar com outro, por ele ser um agente livre irrestrito. O agente do ala-pivô, Rich Paul, afirmou que conversa com a equipe de San Francisco.

"Continuaremos conversando com o Golden State e explorando todas as opções", revelou Rich Paul.

Draymond Green disputou sua carreira toda pelo Golden State Warriors, onde já atua há 11 temporadas. Ao todo, ele ganhou quatro títulos da NBA, foi chamado para a equipe de All-Stars quatro vezes e foi eleito uma vez o jogador defensivo da temporada da liga, em 2017.

Sua passagem pela NBA, entretanto, é cercado de polêmicas, desde o episódio onde ele socou o rosto de seu companheiro no Warriors, Jordan Poole, em um treinamento, até o jogo contra o Sacramento Kings onde ele pisou propositalmente no peito do jogador Domantas Sabonis. Além disso, Green se envolveu em diversas polêmicas públicas com outros jogadores e ídolos da liga durante suas 11 temporadas na equipe de San Francisco.