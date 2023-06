Rodrygo fica fora de treino da Seleção e vira dúvida para jogo contra Senegal

Rio - A seleção brasileira pode ter uma mudança no ataque para o amistoso contra Senegal, nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa. O atacante Rodrygo ficou fora do treino desta segunda (19) e virou dúvida para a partida.



O atacante do Real Madrid não apareceu no campo para a atividade e sua ausência não foi explicada pela CBF. Durante o treino, Malcom o substituiu no time titular e pode ganhar chance.



Desfalque certo é o do goleiro Alisson, que ainda não se recuperou de um trauma no dedo mindinho da mão esquerda. Portanto, o time titular contra Senegal deve ter Ederson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vini Júnior e Richarlison.