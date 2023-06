Nome é publicado no BID, e Felipão está regularizado para estrear pelo Atlético-MG

Nesta segunda-feira, 19, o nome de Luiz Felipe Scolari foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, ele já está regularizado para estrar pelo Galo. O próximo compromisso do time é contra o Fluminense, mas a presença do treinador à beira do campo, por ora, não é certa.

A assessoria do clube mineiro informou que ainda não foi repassada a definição de que Felipão comandará o time contra o Flu.

Vale lembrar que Felipão continua em Curitiba e se juntará à delegação atleticana na terça-feira, já no Rio de Janeiro, onde seguirão de ônibus para Volta Redonda, local do jogo.

Em tempo: Fluminense e Atlético-MG se enfrentarão na quarta-feira, a partir das 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão.