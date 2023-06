Messi pode lucrar quantia milionária com parceria com Arábia Saudita

Lionel Messi pode lucrar bastante com seu contrato como embaixador do turismo na Arábia Saudita. Segundo o jornal "The New York Times, o acordo de três anos, que inclui férias com a família, publicações nas redes e alguns compromissos comerciais, pode render até 22,5 milhões de euros, algo em torno de R$ 117 milhões, aos cofres do craque argentino.

Segundo o veículo, Messi receberá 1,8 milhões de euros (R$ 9,5 milhões) se cumprir uma viagem de férias no ano, com estadia de cinco dias, ou duas viagens de férias no ano, com três dias de duração cada. Todos os custos e acomodações serão pagos pelo governo da Arábia Saudita para que o argentino e até 20 familiares e amigos aproveitem o local.

O acordo também consta o pagamento de mais 1,8 milhões (R$ 9,5 milhões) para divulgar a Arábia Saudita nas redes sociais por dez vezes no ano, sem incluir o período de férias no país. O argentino embolsa o mesmo valor para participar de uma campanha anual de turismo, além de faturar mais uma parcela igual do montante para compromissos e trabalhos beneficentes.

A parceria com Messi é uma das ações que a Arábia Saudita usa para mudar a imagem do país, através do esporte. Outro exemplo é a ida de grandes astros para o futebol local, com Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr e Benzema, no Al-Ittihad. Outra tentativa dos sauditas era ter Messi. Antes do argentino fechar com o Inter Miami, dos Estados Unidos , ele recebeu proposta para jogar no Al-Hilal.