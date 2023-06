Sem faixa de capitão, Courtois abandona seleção da Bélgica e fica fora de jogo

O clima na seleção da Bélgica não é bom. O técnico Domenico Tedesco confirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (19) que um dos líderes da equipe, o goleiro Courtois, abandonou a concentração e não jogará contra a Estônia, na terça, pelas Eliminatárias da Eurocopa.



O motivo é a faixa de capitão. O jogador do Real Madrid esperava ficar com ela nos dois jogos desta Data Fifa na ausência de Kevin De Bruyne. Entretanto, contra a Áustria, o escolhido pelo técnico foi Lukaku.



Courtois seria o capitão da Bélgica no jogo contra a Estônia, mas preferiu antecipar as férias e não se reapresentou no domingo.



"Estou em choque. Juntos, decidimos que Romelu (Lukaku) seria o capitão contra a Áustria, e Thibaut (Courtois) seria contra a Estônia. Estava tudo certo para todos. Depois do jogo, ele, de repente, quis conversar comigo e disse que iria para casa porque estava decepcionado e se sentia ofendido. É algo que parece estar adormecido por muito tempo, trata-se de valorização. Desde o início, tentei mostrar a ele que dou o valor que ele merece", disse Tedesco.