Zico comemora bom momento do futebol carioca e lamenta pelo Vasco: 'Uma pena'

Rio - Ídolo do Flamengo, Zico está feliz com o bom momento do futebol carioca no Brasileirão. Em dez rodadas, Botafogo, Flamengo e Fluminense ocupam as cinco primeiras colocações. No entanto, o Vasco vive uma situação inversa e está na zona de rebaixamento. O Galinho exaltou a boa fase dos três rivais e lamentou a campanha ruim do Cruz-Maltino.

"A gente está feliz, por ser carioca, que Botafogo, Fluminense e Flamengo estão nas primeiras colocações, mas uma pena que o Vasco não está também. Apesar de todo investimento que tem sido feito, com tantas mudanças, mas os resultados não estão acontecendo, tomara que melhorem também", disse em entrevista à SuperRádio Tupi.

Atualmente, o Botafogo lidera a Série A com 24 pontos, dois a mais que o Palmeiras, que vem em segundo. Em terceiro lugar, o Flamengo aparece com 19 pontos, o Fluminense tem dois a menos e ocupa a quinta colocação. Entre eles está o Atlético-MG. Já o Vasco fez somente 6 pontos e ocupa a penúltima colocação.