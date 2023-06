L'Étape Rio: Confira as vias que serão interditadas para a prova de ciclismo neste fim de semana

Depois de duas edições de sucesso no Rio de Janeiro, o L’Étape Rio, chancelado pela Tour de France, volta a ser realizado no Rio de Janeiro no final desse mês de junho, entre os dias 23 e 25 de junho. A prova será realizada no domingo (25) com largada marcada para às 6h da manhã, na Marina da Glória. As interdições iniciam na noite de sábado (24) e se estendem até a manhã de domingo (25) para a montagem e realização da prova.



Os fechamentos compreendem as orlas do Leblon e Ipanema, além de vias de Copacabana, Botafogo e Aterro do Flamengo. Na área do Centro o principal fechamento é o Túnel Marcello Alencar. Além disso, vias da Gávea (Rua Marquês de São Vicente), do Jardim Botânico (ruas Jardim Botânico e Pacheco Leão) e Alto da Boa Vista/São Conrado (estradas Dona Castorina, Gávea Pequena, Pedra Bonita e Canoas) também serão interditadas.



A partir das 23h de sábado (24), as Avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto (Pista Beira Mar) serão fechadas até as 18h do domingo (25). Às 00h do dia da prova, Marina da Glória, Aterro do Flamengo e a Enseada do Botafogo serão interditadas até as 12h, com fechamento das Avenidas General Justo, Infante Dom Henrique e Nações Unidas entre Aeroporto e Botafogo. Às 00h também estarão interditadas as ruas F. Otaviano, J.Nabuco e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na região do Arpoador.



De 1h às 12h de domingo, fecham também a Avenida General Justo e o Túnel Marcello Alencar - entre Rodoviária e Aeroporto – na zona portuária da cidade. No mesmo horário, no Leme, serão interditadas as avenidas Lauro Sodré e Princesa Isabel (sentido Copacabana), além da Av. Atlântica (pista edificação), em Copacabana.



Na região que engloba os bairros de Leblon, Gávea e Jardim Botânico, serão interditadas, de 2h às 11h, as avenidas Visconde de Albulquerque, Padre Leonel (Terminal PUC) e Rodrigo Otavio, além das ruas Rubens Berardo, Marquês de São Vicente e Jardim Botânico. De 3h às 11h, serão fechadas na região do Jardim Botânico – Parque Nacional da Tijuca a Rua Pacheco Leão e as estradas Dona Castorina, Gávea Pequena, Pedra Bonita e Canoas.

O L'Étape Brasil é voltado para os ciclistas amadores e tem a chancela do Tour de France, uma das maiores competições de ciclismo de rua do mundo. Além disso, é uma das mais importantes provas do ciclismo amador do país. Com três etapas espalhadas pelo território brasileiro, o evento só perde para o México em números de provas chanceladas pelo Tour de France.

Com 30 etapas espalhadas pelo mundo, o L'Étape by Tour de France realiza provas, ao todo, em 23 países. São eles: México, Canadá, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, França, Equador, Grécia, Brasil, Indonésia, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Suíça, Portugal, Holanda, Bulgária, Chipre, Malásia e Tailândia.