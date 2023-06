Al-Hilal reduz pedida, e Corinthians avança por Cuéllar, ex-jogador do Flamengo

Rio - A negociação entre o Corinthians e o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por Gustavo Cuéllar teve uma atualização positiva para o clube paulista. De acordo com informações do portal "UOL", o clube do Oriente Médio baixou a pedida pelo colombiano e com isso o acordo com o Timão ficou mais perto.

O Alvinegro já tem tudo certo com o volante, porém, inicialmente tinha desistido da negociação, porque o o Al-Hilal havia pedido 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 31 milhões) por Cuéllar. No entanto, o staff do colombiano insistiu e o Corinthians retomou as conversas com o clube saudita.

Na nova conversão, o Timão teria voltado a oferecer 3 milhões de euros (cerca de R$ 15,6 milhões), desta vez, o Al-Hilal teria pedido um pouco mais, porém, os valores seriam próximos e por conta disso, as partes se aproximam de um acordo.

No Al-Hilal desde 2019, Gustavo Cuéllar deseja voltar ao Brasil. Além do Timão, o Vasco e o Internacional demonstraram interesse, porém, o clube paulista fez uma proposta mais vantajosa para o colombiano, que atuou no Flamengo de 2016 a 2019. O contrato do volante com o clube árabe vai até junho de 2024.