Ex-jogador do Flamengo, Rodinei tem casa assaltada na Grécia e perde passaporte

Rio - Ex-lateral do Flamengo, Rodinei, que atualmente defende o Olympiacos, teve sua casa assaltada na Grécia neste fim de semana. Segundo o portal "ge", os bandidos arrombaram o cofre da residência, roubando objetos de valor e documentos importantes, incluindo os passaportes do atleta, de sua esposa e de suas filhas. O episódio aconteceu enquanto o jogador de 31 anos viajava com sua família.

O assalto aconteceu na madrugada do sábado (17) para domingo (18). Rodinei acionou as autoridades policiais locais, que coletaram imagens de câmeras de segurança da casa. Elas capturaram o momento onde os ladrões invadiram a residência abrindo a janela com um pé de cabra. A polícia ainda não identificou os assaltantes.

Sem os passaportes, a família de Rodinei não poderá sair da Grécia. A preocupação imediata é conseguir as novas documentações para conseguir viajar no período de férias do lateral.

Esta não é a primeira vez que um jogador tem sua casa assaltada na Grécia. Há dois anos, o também ex-lateral do Flamengo, Rafinha, passou pelo mesmo problema enquanto também defendia o Olympiacos. Já em 2020, o meia português Cafú, que atuava pelo mesmo clube, teve sua residência invadida no momento onde ele estava em campo numa partida contra o Asteras.