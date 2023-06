Jogadoras da Seleção Feminina se apresentam para período de treinos na Granja Comary

Nesta segunda-feira, 19, a seleção brasileira feminina se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis, para um período de preparação antes da convocação para a Copa do Mundo. A concentração será até o dia 25 de junho, e as jogadoras passarão por testes e treinamentos táticos que visam o aprimoramento físico.

VEJA A LISTA DAS ATLETAS QUE PARTICIPAM DOS TREINOS

Goleiras: Natascha*, Ravena e Leilane.

Defensoras: Tainara, Kathellen, Rafaelle, Antonia, Mônica e Lauren.

Meias: Ana Vitória, Angelina e Andressa Alves.

Atacantes: Gabi Nunes, Nycole e Geyse.

*Se apresenta na noite desta segunda-feira

AGENDA DA SELEÇÃO

A técnica Pia Sundhage anunciará a lista de convocadas para a Copa do Mundo feminina no dia 27 de junho, terça-feira da próxima semana.

No dia 02 de julho, a Seleção se despedirá do Brasil com um amisto contra o Chile no Mané Garrincha, em Brasília, às 10h30.

A Canarinho está no Grupo F do Mundial. A estreia na competição será contra o Panamá, no dia 24 de julho, no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, às 08h (de Brasília).