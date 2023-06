Inglaterra goleia Macedônia e mantém 100% nas Eliminatórias da Euro

A Inglaterra segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa de 2024. Com três gols de Bukayo Saka, a seleção inglesa atropelou a Macedônia do Norte por 7 a 0, nesta segunda-feira (19), no Estádio Old Trafford. Marcus Rashford, Kalvin Phillips e Harry Kane, duas vezes, completaram o placar.

Foi um domínio do início ao fim. A Inglaterra aplicou uma goleada sem dificuldade. Apesar do resultado, os ingleses demoraram 28 minutos para abrir o placar, com Harry Kane. Depois disso, Saka ampliou aos 38 e Rashford, jogando em casa, fez o terceiro no apagar das luzes para o intervalo.

Na etapa final, Saka marcou logo no primeiro minuto. Apesar da goleada estabelecida, o time comandado por Gareth Southgate não diminuiu a marcha e seguiu empilhando bola na rede. Saka, aos 5, completou o hat-trick e fez o quinto. Philipps, aos 18, e Kane, aos 29, fecharam a conta no Old Trafford.

Com a vitória, a Inglaterra chegou a 12 pontos e lidera o Grupo C. A segunda colocada Ucrânia soma seis pontos. O próximo compromisso dos ingleses é justamente contra os ucranianos, no dia 9 de setembro, às 13h (de Brasília), fora de casa, pela 5ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2024.