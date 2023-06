Mbappé bate recorde e França vence mais uma nas Eliminatórias da Euro

Com recorde de Kylian Mbappé, a França manteve o 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa de 2024. Com gol do astro, a seleção francesa venceu a Grécia por 1 a 0, nesta segunda-feira (19), no Stade de France, no norte da capital Paris.

O jogo ficou marcado por uma arbitragem confusa do árbitro Antonio Lahoz, que estava se despedindo do futebol. O espanhol, de 46 anos, ignorou um pênalti para a França, se atrapalhou na expulsão do grego Mavropanos e causou polêmica ao mandar repetir a cobrança de pênalti que decidiu o jogo.

Mbappé decidiu o jogo com gol de pênalti aos 10 minutos do segundo tempo. Com isso, o craque chegou a 54 gols em 2022/23 e se tornou o recordista entre os franceses em uma temporada, superando o lendário ex-jogador Just Fontaine, que anotou 53 em 1957/58, pelo Reims.

Com a vitória, a França chegou a 12 pontos em quatro jogos e lidera o Grupo B. A segunda colocada Grécia soma seis. O próximo compromisso dos franceses será contra a Irlanda, no dia 7 de setembro, às 15h45, em casa, em local a definir.