Após demissão, comentarista descarta volta à Globo: 'Com quem está lá, não'

Demitido da Globo há algumas semanas, Maurício Noriega voltou a falar sobre a saída da emissora. No podcast "Deu Zebra", o comentarista relembrou o processo de desligamento da empresa e revelou que não pensa em retorno por conta "das pessoas que estão lá".



"A maneira que foi tocada minha saída e de outras pessoas eu não concordo. ‘Ah, é só corte de custos, você é super bom’. Não ganhava um salário astronômico, ganhava um bom salário. Faltou honestidade. A restrição que eu tenho é de comportamento de algumas pessoas, que, quando precisaram de ajuda, vieram pedir. Não tiveram a decência de vir cara a cara e falar pra mim", comentou Noriega.

"Eu já demiti gente, faz parte da vida. Olho no olho, educadamente. Faltou decência nesse aspecto. Com essas pessoas que estão lá, não (voltaria). Dificilmente. Para a empresa, nenhum problema, passei por vários diretores e aprendi muito com eles. Mas, desde 2019 pra cá, é um comportamento que eu não compactuo", completou o jornalista.

Além de Noriega, a Globo demitiu outros nomes do setor de esportes da empresa. Nas últimas semanas, também foram desligados os narradores Cléber Machado, Jota Júnior e Jaime Júnior, a ex-atleta Hortência, o repórter Regis Rosing, e os ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo.