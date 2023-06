Ramon projeta amistoso da seleção brasileira e elogia provável substituo de Rodrygo: 'Tem muito talento'

O técnico Ramon Menezes concedeu entrevista coletiva e projetou o jogo da seleção brasileira contra Senegal. As duas equipes se enfrentarão em jogo amistoso nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, capital de Portugal.

"É um grande adversário. Assim como Guiné, é muito forte fisicamente e faz uma transição ofensiva muito boa. Tem a seu favor ainda uma transição defensiva rápida e eficiente. Gosta de controlar o jogo, de ter a posse de bola. É importante fazer amistosos como esse. Senegal vai dificultar muito para nós", disse o treinador.